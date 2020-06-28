Ortaköy’de mezbelelik alanlar meydana dönüşüyor

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’ün tüm güzelliklerini koruyarak geliştirmek ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istediklerini, çalışma yapılan alanın daha 2 ay öncesine kadar 30 yıldır atıl durumda ve mezbelelik bir halde olduğunu kaydetti.

Şehirciliği sadece binalar ve yollar inşa etmekten ibaret görmediklerini, kenti imar ederken kültür ve estetik görünüme de önem verdiklerini anlatan İsbir, “Allah’ın izniyle çalışmalarımızı bu anlayış çerçevesinde sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.

Yeni yaptığımız Meydan Parkı’ndaki 3 hilalin üzerine oturmuş led ışıklı şanlı Türk Bayrağımız yeni şehir meydanımız oldu hayırlı olsun” dedi.(Haber Merkezi)