Ortaköy’de kaldırım ve tretuar çalışmaları

Çorum’un Ortaköy ilçesinde kaldırım ve tretuvar çalışmaları devam ediyor.

Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından ilçenin Adnan Menderes Caddesi üzerinde yapılan altyapı çalışmalarından sonra kaldırım ve tretuvar çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin birçok bölgesinde altyapı, üst yapı, kaldırım ve tretuvar çalışmalarımızı tamamladık, eksik kaldığımız bölgelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Vatanını En Çok Seven, Ona En İyi Hizmet Edendir.’ Biz de bu inançla ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlere her gün bir yenisini ekliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.(Süleyman ERDEN)

