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Ortaköy’de ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Ortaköy’de ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:10
Ortaköy’de ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Ortaköy Belediye Başkanlığı ilçe genelinde yer alan camileri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlayarak dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Koronavirus genellikle halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda kolaylıkla yayılabilmektedir. Halkımızın sağlığı bizim için önemli bizlerde bu virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Halkımızın toplu olarak bulunduğu alanlardan olan camilerimizi dezenfekte çalışması yaptık. Dezenfeksiyon işlemlerimize okullarımız, kamu kurumlarımız ve halkımızın toplu olarak bulunduğu kıraathanelerin ilaçlanması ile devem edeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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