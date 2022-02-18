Ortaköy’de içmesuyunun KDV’si % 1’e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temel Gıda Ürünlerinden alınan KDV oranının %8 den %1’e düşürülmesi talimatı sonrası Ortaköy ilçesinde de su tüketim bedeli KDV oranı %1 ‘e düşürüldü.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyon ile mücadele kapsamında temel gıda ürünlerindeki KDV oranını %8 den %1’e düşürmesi sonrası biz de bu mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketim bedeli KDV oranını %1 ‘e düşürdük, halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

