Ortaköy’de “Hoşgeldin Bebek” projesi başladı
Ortaköy İlçe Kaymakamlığı ve Ortaköy Belediyesi’nin ortak çalışması ile yeni bebekleri olan aileler ziyaret edilerek “Hoş Geldin Bebek” projesi hayata geçirildi.
Ortaköy 21.11.2021, 17:08
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Ortaköy’ü geniş bir aile olarak gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “Biz ailemize her yönden sahip çıkıyoruz. Bu büyük aileye yeni katılan her çocuk bizim çocuğumuz ve onlar için hazırladığımız hoş geldin bebek paketlerini ailelerine teslim ediyoruz. Gelecek neslimizin sağlıklı ve mutlu yaşamaları için bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Proje kapsamında ziyaret edilen aileler, bu özel günlerde Ortaköy Belediyesi’nin yanlarında olduğu için mutluluklarını dile getirerek teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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