Ortaköy’de hijyenik kesim yeri
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İisbir, ilçenin büyük eksikliklerinden olan hijyenik hayvan kesim yerinin tüm imkanları zorlayarak inşa edildiğini ve hizmete sunulduğunu açıkladı.
Ortaköy 06.07.2022, 19:31
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İlçede doğru düzgün bir hayvan kesimhanesinin bulunmadığını kaydeden İsbir, “Belediyemiz imkanları zorlanarak hijyenik şartlara uygun kesimhane yapıldı ve hizmete sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
(Bülent USLU)
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