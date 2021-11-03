Ortaköy’de haşhaş ekim kotası arttırıldı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçedeki haşhaş ekim kotasının 4 bin dönüme çıkarıldığını bildirdi.

İlçe genelinde 1500 dönüm olan haşhaş ekimi kotasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşme sonucu 2022 yılından geçerli olmak üzere 4 bin dönüme çıkardıklarını belirten İsbir, “Çiftçimize ve ilçe halkımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

