Ortaköy’de duygu yüklü anma töreni

Ortaköy Cumhuriyet Meydanı Türk büyükleri tören alanında yapılan törene Covid-19 tedbirleri dahilinde İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam eden tören şiirlerle son buldu.

Ortaköy ilçe protokolünün şehit mezarlarını ziyareti ile Yasin-i Şerif okunmasının ardından ise kahraman şehitlerimize dualar edildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada; “Çanakkale Savaşı yüce Türk milletinin zafer destanıdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunması için annesi, babası, eşi ve çocuklarını geride bırakarak şahadete yürüyen kahraman ecdadımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

