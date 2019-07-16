Ortaköy’de demokrasi yürüyüşü

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Milletin huzuruna, ülkemizin bütünlüğüne, devletin varlığına kasteden 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümündeyiz. Yarım asra yakın bir sürede milletimizin dini hissiyatını istismar ederek emperyalizmin hizmetinde faaliyet gösterenler, iradelerini, vicdanlarını karanlık mahfillere kiralayarak istismar ederek bu milletin geleceğine kastetmeye çalıştılar. Genciyle yaşlısıyla bütün bir millet; emrinde olan askeriyle, polisi ile beraber bu hain saldırıya karşı bir direniş gösterdi. Bu şanlı direnişe, ülkemizin birliği ve dirliği uğruna, hayatını feda eden şehitlerimize rahmet diliyoruz. Allah güvenlik güçlerimizin kudret ve metanetini arttırsın. Milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Coğrafyamızda mazlumların ümidi ve sığınağı olan devletimizi payidar kılsın” dedi.

Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ise, o meşum gecede necip Türk milletinin vatan, millet, istiklal ve istikbali tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek yürek olunabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Acar, “15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin bekası uğruna her zaman vatan aşkıyla canını hiçe sayan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

Program sonunda 15 Temmuz gecesi şehit olanlar için Kur’an tilaveti okunarak dua edildi. (Haber Merkezi)