Ortaköy’de Demokrasi Günü etkinliği
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Ortaköy Cumhuriyet Meydanı’nda program gerçekleştirildi.
Ortaköy 17.07.2020, 19:49
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15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişiminin engellenmesinin 4. yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm yurtta olduğu gibi Ortaköy’de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Ortaköy Kaymakamlığı ve Ortaköy Belediyesi, koordinesinde gerçekleştirilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehit mezarlıkları ve şehit yakınları ziyaret edildi. Akşam da devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın konuşması programa katılanlara canlı olarak izletilirken, program 00.30’da camilerde okunan salalar ve demokrasi nöbeti ile sona erdi. (Haber Merkezi)
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