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Ortaköy’de altyapı çalışmaları sürüyor

Çorum’un Ortaköy ilçesinde altyapı ve kanalizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ortaköy 24.12.2020, 19:29
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Ortaköy’de altyapı çalışmaları sürüyor

Hatipbağları mevkiinde altyapı ve kanalizasyon hattı eksiği bulunan bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz hafta ilçemizin altyapı ve kanalizasyon hattı eksiği olan bölgelerimizin sıkıntılarını gidermek üzere 10 km koroge boru temin etmiştik. Şimdi ise bu bölgelerde altyapı ve kanalizasyon hattı uygulama işlemlerimize başladık. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile ilçemizdeki bazı bölgelerde eksik kalan sorunları gidermiş olacağız” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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