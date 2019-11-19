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Ortaköy’de "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’’ açıldı

Ortaköy 100. Yıl İlkokulunda, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde tasarım ve beceri atölyesi olarak kullanılacak akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Ortaköy’de "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’’ açıldı

Ortaköy 100. Yıl İlkokulunda, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde tasarım ve beceri atölyesi olarak kullanılacak akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

19 Kasım 2019 Salı 21:50
Ortaköy’de "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’’ açıldı

Tüm giderleri Fenerbahçeli Doktorlar Birliği tarafından karşılanan 100. Yıl İlkokulu Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfını Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ve eşi Zehra Acar açtı.

Açılış sonrası akıl ve zeka oyunları sınıfında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler alan Azime Çiftçi; böylesi güzel projelerle çocukların stresten ve yarış ortamından uzaklaşarak biraz dinlenme ve oyun ortamında yetişmelerinin sağlanabileceğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ise konuşmasında çocukların okulda eğitim ve öğretimin yanında strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini desteklemesi bakımından ve onları stresten kurtarma açısından önemli bir projenin açılışını yaptıklarını belirterek “Ben okullarımızda bu tür sınıfların ve ortamların arttırılmasından yanayım. Kaymakamlık olarak da bu tür proje ve sınıflara desteğimiz her zaman devam edecektir. Öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir de, ilçedeki okullarda tasarım ve beceri atölyelerini yaygınlaştırıp eğitim vizyonunun hedefleri doğrultusunda öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmenin en önemli hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.

(Haber Merkezi)

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