“Ortaköy’de 2023 yılında doğalgazın ateşini yakacağız”

Milletvekili Ceylan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ak Parti Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik’in katıldığı iftar yemeğinde vatandaşlara seslendi.

İftar programından önce Ortaköy İlçesi’ni gezen Milletvekili Ceylan, hem ilçeye yapılan yatırımları inceledi, hemde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Ceylan, Sezai Karakoç, oruç için; "İnsan değişir, Arı duru bir ruh ve gönül kazanır. Kuş gibi hafifler. Sevgi ve saygı taşar adeta" der.

Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Soframıza bereket, evimize huzur, gönlümüze ferahlık versin. Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı gönülden kutluyorum. Bu mübarek günlerde saflarımızı sıkılaştırdık, dayanışmamızı arttırdık, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik, kavlimizi yeniledik, ahdimizi tazeledik.

AK Parti camiası olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle birlikte yol yürümekten dolayı gurur duyduklarını belirten Ceylan, kendisinin Ziraat Mühendisi olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını hatırlatarak, sulamanın öneminden bahsetti.

Milletvekili Ceylan, “Ortaköy halkına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek İlçe Halkına hitaben ‘Bizim yolumuz Hak yolu’dur. Bizim mücadelemiz, milletimizi yüceltme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir; Büyük Türkiye mücadelesidir”dedi.

“ORTAKÖYDE SULANMAYAN TOPRAK BIRAKMAYACAĞIZ”

Sulanabilir ne kadar arazi varsa hepsini sulayacaklarını kaydeden Ceylan, Pınarlı Göleti'nin isale hattının ihalesini yapacağız, ayrıca Yükderesi Göletinin proje ihalesini yaptıklarını söyledi.

Ortaköy’de sulanmayan toprak bırakmayacaklarına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, ayrıca Aşdagul’a 70 milyonluk barajla 15 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacaklarını açıkladı.

CEYLAN, ORTAKÖ’DE MÜJDE ÜZERİNE MÜJDE VERDİ

Ortaköy’ün araç ihtiyacının tamamına yakınını karşıladıklarını belirten Milletvekili Ceylan, bu defada bir tane otobüsle bir adette kepçe aracını göndereceklerinin sözünü verdi.

Ortaköy’de yapımına başlanan şehir stadyumu hakkında da bilgi veren Milletvekili Ceylan, gençlere müjde vererek, şehir stadyumunun ışıklandırılmasını da yaptıracağını söyledi.

Ortaköy’ün yol geçişine 20 trilyon harcadıklarını hatırlatan Milletvekili Ceylan, Ortaköy’e tekstil fabrikası yapılması için söz verdiklerini ve bunu da yerine getirerek, 200 gence iş imkanı sağladıklarını ifade etti.

“ORTAKÖY’E VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK”

Ortakö’ye ne söz verdilerse hepsini yerine getirdikleri ifade eden Milletvekili Ceylan, Gençlik Merkezi'nin de bitmek üzere olduğunu açıkladı.

“GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ SÖZÜ”

Gençler için güreş eğitimi merkezi yaptıracaklarının sözünü veren Milletvekili Ceylan, ayrıca ikinci halı saha yaptırma sözünü de verdi.

Çorum-Ortaköy yoluna da değinen Milletvekili Ceylan, yolun Cemilbey’e kadar olan kısmını tamamladıklarını ve geri kalan yolunda 350 milyona ihalesinin yapıldığını belirterek, en kısa zamanda da yol yapımına başlanacağını söyledi.

“ORTAKÖY’DE 2023 YILINDA DOĞALGAZIN ATEŞİNİ YAKACAĞIZ”

Bugünün şartlarında doğalgazın ihtiyaç haline geldiğini belirten Milletvekili Ceylan, Ortaköy kadınlarının artık sıcak su derdi çekmeyeceğine vurgu yaparak, 2023 yılının sonunda doğalgazın ateşini yakacaklarının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde Türkiye’de bırakın ilçeleri doğalgaza kavuşmayan köy kalmayacağını söyledi.



