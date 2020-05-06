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“Ortaköy Yolu’nun ihalesi yapılacak”

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Ortaköy’ü ziyaret etti.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 20:30
“Ortaköy Yolu’nun ihalesi yapılacak”

Ortaköy’e yaptığı ziyarette ilçe içerisinde yapılması gereken bakım ve tamir gerektiren yerleri yerinde inceleyen Gönenli, ilçenin tarihi alanlarını da gezdi. Çorum-Cemilbey Yolu’nun en kısa sürede bitirileceğini, Cemilbey-Ortaköy Yolu’nun ise proje aşamasında bulunduğunu ihalesinin yapılarak en kısa süre içerinde hizmete sunacaklarını vurguladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İSBİR ise Bölge Müdürü Murat Gönenli’nin ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile acil sonuca ulaştırılması gereken çalışmalarda mutabık kalındığını anlattı. (Haber Merkezi)

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