Ortaköy yeni su depolarına kavuştu

Ortaköy’de İller Bankası SUKAP projesi kapsamında desteklenen içme suyu depoları yüzde 50 hibe destek sağlanarak yenilendi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada; “Özellikle yaz aylarında, yetersizliğini hissettiğimiz içme suyu depolarımızı kapasite artırımı yaparak yeniledik. İller Bankası, SUKAP projesi kapsamında desteklenen ve 1.500.000 Türk lirasına ihale edilen projemizin yüzde 50’lik kısmı, Belediye başkanlığımızca karşılanırken, diğer yüzde 50’lik kısım ise, İller Bankası’ndan hibe alınarak gerçekleştirildi. Eski içme suyu depolarımızdan 150 tonluk depomuzu 200 ton, 200 ton olan depomuzu ise 500 tonluk kapasiteye çıkararak yeniledik. Suyun çıkış noktasında bulunan kaptaj alanımızı genişletilerek su toplama havuzlarımızı daha kullanışlı hale getirdik” dedi. İsbir, yenilenen su depolarının, “daha modern ve daha sağlıklı” olduğunu belirtirken; “Ortaköy halkına hayırlı ve uğurlu olsun ” diyerek sözlerini bitirdi. (Haber Merkezi)