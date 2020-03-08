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Ortaköy üzümünden tam organik pekmez

Çorum’un Ortaköy ilçesi, doğal güzellikleri ile her zaman ilgi odağı olmuş, ancak ilçe merkezini Çorum’a bağlayan yolun standardı bir türlü yükseltilemediği için, Şapinuva ve İncesu Kanyonu gibi çok önemli tarihi ve turistik değerlere sahip olduğu halde “gözden ırak” kalmıştır.

Ortaköy üzümünden tam organik pekmez

Çorum’un Ortaköy ilçesi, doğal güzellikleri ile her zaman ilgi odağı olmuş, ancak ilçe merkezini Çorum’a bağlayan yolun standardı bir türlü yükseltilemediği için, Şapinuva ve İncesu Kanyonu gibi çok önemli tarihi ve turistik değerlere sahip olduğu halde “gözden ırak” kalmıştır.

08 Mart 2020 Pazar 22:44
Ortaköy üzümünden tam organik pekmez

Ortaköy’ün doğası, rengârenk yağlıboya tablo güzellikleri sunarken, tarımsal bakımdan da çok derece zengindir. Sebze ve meyveleri, balı, çoğunlukla tam organiktir.

Ortaköy’de kıraathane işleten Hüseyin Yılmaz da, kendi bağında doğal ortamda yetiştirdiği üzümlerden elde ettiği, yine ailece kendi yaptıkları doğal pekmezle Ortaköy adına iddiasını ortaya koyuyor.

Gazetemizi ziyaret eden Hüseyin Yılmaz, bir kavanoz üzüm pekmezi armağan ederek, gerçek doğal lezzetlerin Ortaköy’de bulunabileceğini söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

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