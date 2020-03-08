Ortaköy üzümünden tam organik pekmez

Ortaköy’ün doğası, rengârenk yağlıboya tablo güzellikleri sunarken, tarımsal bakımdan da çok derece zengindir. Sebze ve meyveleri, balı, çoğunlukla tam organiktir.

Ortaköy’de kıraathane işleten Hüseyin Yılmaz da, kendi bağında doğal ortamda yetiştirdiği üzümlerden elde ettiği, yine ailece kendi yaptıkları doğal pekmezle Ortaköy adına iddiasını ortaya koyuyor.

Gazetemizi ziyaret eden Hüseyin Yılmaz, bir kavanoz üzüm pekmezi armağan ederek, gerçek doğal lezzetlerin Ortaköy’de bulunabileceğini söyledi.

(Aliye ÖNCEL)