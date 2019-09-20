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“Ortaköy üreten bir ilçe olacak”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy İlçesi’ne istihdam sağlayacak üretim tesislerinin kurulacağının sözünü verdi.

“Ortaköy üreten bir ilçe olacak”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy İlçesi’ne istihdam sağlayacak üretim tesislerinin kurulacağının sözünü verdi.

20 Eylül 2019 Cuma 21:50
“Ortaköy üreten bir ilçe olacak”

Ortaköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Şapinuva Karakucak Güreşlerine katılan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptığı konuşmada, hem birlik beraberlik vurgusu yaptı, hem de Ortaköy ile ilgili plan ve projelerinden bahsetti. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başlayan Milletvekili Ceylan, Erdoğan’ın tek derdinin Türkiye olduğunu dile getirdi. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak vurgusu yapan Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip oldukları için şanslı olduklarını ifade ederken, millet olarak Erdoğan’a sahip çıkmaları ve her zaman destek vermeleri gerektiğini dile getirdi.

Ortaköy İlçesi’nin AK Parti Belediyecilikle birlikte ciddi anlamda bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyleyen Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Taner İsbir’den de övgüyle söz ederken, yapılan hizmetlerden kendisinin büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Ortaköy ile ilgili önemli projelerinin olduğunu anlatan Ceylan, özellikle de ilçede göçün önlenmesi, ekonominin geliştirilmesi ve istihdamın sağlanması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Ortaköy’e üretime dayalı tesislerin yapılacağının sözünü veren Ceylan, Ortaköy’ün geleceğinin parlak olduğunu, yapılacak tesislerle birlikte ilçenin refah seviyesinin yükseleceğini, insanlarının kendi topraklarından göç etmek zorunda kalmayacağını ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdüreceklerini dile döktü. (Haber Merkezi)

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