Ortaköy Pınarlı Göleti yenileme işi ihale ediliyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “4 senedir takibini sürdürdüğümüz Pınarlı Göleti yenileme işi ihalesi 12 Şubat tarihinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek, gölet üzerinde bulunan yapılar yenilecek, etrafı temizlenecek ve kapalı sistem sulama ile de 600 dönümlük alana can verecek.

Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Bakan Yardımcımız Fatih Metin'e, AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a, milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)