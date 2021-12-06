Ortaköy Pınarlı Göleti sil baştan
Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde 1980 yılında yapılarak bu zamana kadar ilçenin arazi sulama işlerinde kullanılan Pınarlı Göleti’nin rehabilitasyon işlemlerine başlandı.
Ortaköy 06.12.2021, 23:15
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Konu ile ilgili açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “1980 yılından bu zamana kadar ilçemizde sulama işlerinde açık kanal ile sulama yapan pınarlı göletinin yenilenme, temizleme, genişletme ve açık kanalların kapalı sisteme dönüştürülmesi ile hem hem su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi hem de 600 dönümlük araziyi sulayarak sulu tarımda çiftçimiz daha fazla ürün elde etmiş olacaktır. Hizmetimizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
(Haber Merkezi)
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