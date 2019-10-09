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Ortaköy kapalı pazar yerine kavuşturuluyor

Çorum’un Ortaköy ilçesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerinin kısa sürede hizmete girmesi hedefleniyor.

Ortaköy kapalı pazar yerine kavuşturuluyor

Çorum’un Ortaköy ilçesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerinin kısa sürede hizmete girmesi hedefleniyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:17
Ortaköy kapalı pazar yerine kavuşturuluyor

Çorum’un Ortaköy ilçesinde 2018 yılının son aylarında yapımına başlanan ancak mevcut eksikliklerden dolayı henüz hizmete açılamayan kapalı pazar yerinin tamamlanması için Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kapalı pazar yerinin eksikliklerinin tamamlanarak biran önce ilçe halkının hizmetine açmak istediğini belirten Başkan İsbir, yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldı. İsbir konuşla ilgili yaptığı açıklamada; “Ortaköy’de çok kısa bir sürede eksiklikler tamamlayarak mapalı pazar yerine halkımızın hizmetine açacağız” dedi.

(Mehmet DALAR)

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