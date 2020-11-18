Son Dakika

Ortaköy kapalı pazar alanı hizmete açıldı

Ortaköy Belediye Başkanlığı’nca yapılan kapalı pazar alanı hizmete açıldı.

Ortaköy 18.11.2020, 19:33
67
Ortaköy kapalı pazar alanı hizmete açıldı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada 60 yıllık hasretlerinin sona erdiğini belirterek, “Kapalı pazar alanımızı bugün itibariyle hizmete açtık. Pazar alanımız içerisinde kadın-erkek mescitleri, kadın-erkek tuvaletleri, çay ocağı ve şadırvanı bulunmakta. Böylelikle ilçe haklımıza kaliteli ve daha rahat alışveriş yapabileceği bir pazar alanı hazırlamış olduk. Pazar esnafımıza ve ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 18 Kasım 2020
İmsak 05:55
Güneş 07:23
Öğle 12:30
İkindi 15:04
Akşam 17:28
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@