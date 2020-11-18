Ortaköy kapalı pazar alanı hizmete açıldı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada 60 yıllık hasretlerinin sona erdiğini belirterek, “Kapalı pazar alanımızı bugün itibariyle hizmete açtık. Pazar alanımız içerisinde kadın-erkek mescitleri, kadın-erkek tuvaletleri, çay ocağı ve şadırvanı bulunmakta. Böylelikle ilçe haklımıza kaliteli ve daha rahat alışveriş yapabileceği bir pazar alanı hazırlamış olduk. Pazar esnafımıza ve ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)