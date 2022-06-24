Ortaköy ilgi odağı olmaya devam ediyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyaretçi misafirler ile bizzat ilgilenerek kendilerine rehberlik edip, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yapmış olduğu hizmet ve çalışmalar hakkında da bilgi veriyor.

Son olarak İskilip’te görev yapan okul müdürlerini de misafir eden Başkan İsbir, Ortaköy’ün Çorum’un en küçük ilçelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatmakla bitmeyeceğini dile getirdi.

Şapinuva ören yeri, İncesu Kanyonu, Oruçpınar göleti, Cemal Boyacı Parkı, Dağevi mesire alanının gezilip görülmesi gereken yerlerden olduğunu anlatan Başkan İsbir, “Siz misafirlerimiz ile keyifli bir gün geçirdik. Bizlerin gönül kapısı sizler için ardına kadar açıktır. Sizleri ilçemde ağırlamaktan son derece mutluyum, gittiğiniz yerlerde de ilçemizi tanıtmanız bizlere destek verecektir. Bir kez daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

