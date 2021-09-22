Ortaköy'e zabıta aracı

Belediye Başkanı Taner İsbir geçtiğimiz günlerde Ankara'da çeşitli kurumlara ziyaret gerçekleştirerek Belediye Başkanlığı’nda zabıta hizmetlerine tahsis edebilecekleri bir araçlarının bulunmadığını, ilçe halkının sağlık ve huzuru için bir zabıta aracına ihtiyaç duyulduğunu belirterek talep de bulundu. İsbir’in girişimleri sonuç verdi ve Ortaköy Belediye Başkanlığı’na bir zabıta aracı tahsisi yapılarak hizmete sunuldu.

Başkan İsbir, “İlçemizin eksiklerini gidermek için sürekli bir gayret içerisindeyiz, bugün bir eksiğimizi daha çözmüş bulunmaktayız, zabıta aracımız ilçemize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

