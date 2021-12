“Ortaköy'e desteklerimiz devam edecek"

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan'ı TBMM' deki makamında ağırladı.

AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara'nın vefat etmesi üzerine yerine Yusuf Özdemircan atandı.

Ortaköy İlçesi'ne desteklerinin devam edeceğini ifade eden Ceylan, yapılan çalışmalar ve güncel konular hakkında misafirleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Nazik ziyaretleri için Ahlatcı ile Özdemircan'a teşekkür eden Ceylan, "İlçe Başkanlığa atanan Yusuf Özdemircan kardeşimize yeni üstlenmiş olduğu görevinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Halkın içinden, halktan biri olan Milletvekili Ceylan, seçildiği günden itibaren teşkilatlarla her zaman içiçe olmaya özen gösteriyor.

Daha önce siyasi deneyimi ve teşkilat geçmişi olan Ceylan, belirli periyotlarla her ilçenin teşkilatlarını kabul ederek, istek ve taleplerini dinliyor.

Ceylan, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye’yi milletçe el ele inşa edeceğiz” dedi.

Ceylan, “Milletinin ve Ümmetin sesi, iradesi ve vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bir millet hareketi olarak kurularak günümüze kadar Ülkemizi her alanda daha saygın bir şekilde hep ileriye taşıyan hep diri, hep heyecanlı şekilde durmadan yorulmadan Milletimizle yan yana yürüdüğümüz bu kutlu dava yolunda Allah yâr ve yardımcımız olsun” dedi.