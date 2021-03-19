Ortaköy Belediyesi’nin bütçesi 20 milyona ulaştı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in ilçesinin hizmet yatırımlarına olağanüstü çaba ve gayretleri ile devam ediyor.

Başkan İsbir, 2021 yılı tahmini gelir – gider bütçesinde henüz yılın ilk ikinci ayı olmasına rağmen Bakanlıklardan 5 milyon lira hibe para yardımı alarak 15 milyon olan 2021 yılı bütçesini 20 milyona çıkardı.

Belediye Meclisi bu beklenmedik gelir karşısında olağanüstü toplanarak 24.02.2021 tarih ve 6 nolu kararı ile gelen hibe yardımını onayıp 5 milyon liralık ek bütçe yaptı.

Bakanlıklardan alınan 5 milyon hibe gelir desteğinin ilçede bulunmayan şehir stadı, gençlik merkezi ve voleybol-basketbol sahası yapımında kullanılacağını belirten Başkan İsbir, “ilk göreve geldiğimiz 2014 yılından beri ‘Şehirde Ne Varsa İlçemizde O Olacak’ sloganımızı kendimize rehber bilerek ilçemizin bir çok ihtiyacını giderdik.2021 yılı da yine ilçemiz için proje ve hizmetler ile dolu hayırlı bir yıl olacak,2021 yılı Ortaköy’ün yılı olacak” dedi.

(Haber Merkezi)

