Ortaköy Belediyesi’nin bütçesi 20 milyona ulaştı
Çorum’un Ortaköy İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçesi 20 milyon liraya ulaştı.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in ilçesinin hizmet yatırımlarına olağanüstü çaba ve gayretleri ile devam ediyor.
Başkan İsbir, 2021 yılı tahmini gelir – gider bütçesinde henüz yılın ilk ikinci ayı olmasına rağmen Bakanlıklardan 5 milyon lira hibe para yardımı alarak 15 milyon olan 2021 yılı bütçesini 20 milyona çıkardı.
Belediye Meclisi bu beklenmedik gelir karşısında olağanüstü toplanarak 24.02.2021 tarih ve 6 nolu kararı ile gelen hibe yardımını onayıp 5 milyon liralık ek bütçe yaptı.
Bakanlıklardan alınan 5 milyon hibe gelir desteğinin ilçede bulunmayan şehir stadı, gençlik merkezi ve voleybol-basketbol sahası yapımında kullanılacağını belirten Başkan İsbir, “ilk göreve geldiğimiz 2014 yılından beri ‘Şehirde Ne Varsa İlçemizde O Olacak’ sloganımızı kendimize rehber bilerek ilçemizin bir çok ihtiyacını giderdik.2021 yılı da yine ilçemiz için proje ve hizmetler ile dolu hayırlı bir yıl olacak,2021 yılı Ortaköy’ün yılı olacak” dedi.
(Haber Merkezi)