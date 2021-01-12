Ortaköy Belediyesi’nden gıda yardımı

Ortaköy Belediye Başkanlığı, Covid-19 salgını döneminde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermekte. Biz de Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan aileleri birimlerimizce tespit ettik ve imkânlarımızın dâhilinde kendilerine gıda yardımında bulunuyoruz. Allah devletimize ve yüce Türk milletine zeval vermesin” dedi. (Haber Merkezi)