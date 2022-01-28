Ortaköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Türkiye genelinde olduğu gibi ilçelerinde de soğuk hava şartlarının hayatı olumsuz etkilediğini dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Belediye olarak yaşanan durumda sokak hayvanlarını unutmadıklarını kaydetti.

Başkan İsbir konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “İlçemizde bulunan sokak hayvanlarına imkansızlıklarımıza rağmen bir besleme alanı oluşturduk, zabıta birimlerimizce her gün iki sefer imkanlarımız dahilinde yemek ve mamalarını veriyoruz, kuşlarımızı da yalnız bırakmadık onlar için ise ilçenin belirli bölgelerine yem ve buğday taneleri bırakıyoruz, çeşitli sivil toplum örgütleri ve birlikler ile de diyalog içerisindeyiz. İç Anadolu Belediyeler Birliğinden 100 adet kulübe sözü aldık, dostlarımızı yuvasız bırakmayacağız,onlar bizlerin can dostu, kuşlar ise bahçelerimizin neşesi, imkanlarımız kısıtlı bu konu da ilçe halkımız da bizlere destek sağlıyor, hepsine çok teşekkür ediyorum, sokak hayvanlarımıza ve kuşlarımıza mama ve yem desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın da Belediye Başkanlığımız ile irtibata geçmelerini istiyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

