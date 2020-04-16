Ortaköy Belediyesi maske ve kolonya dağıttı

Konu ile ilgili bilgi veren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 12 Mart’ta dünya genelinde yayılan salgın hastalığa karşı ülkelerin bir dizi tedbir alarak hastalığın yayılmamasına özen gösterdiğini ifade etti.

Alınan tedbirler kapsamında ilçede pozitif sonuç veren, karantinada olan ve ölümle sonuçlanan bir vaka olmadığını dile getiren İsbir, salgının başladığı günden bu zamana kadar Belediye Başkanlığı olarak; yıkama, dezenfekte, ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik maddesi ile hastalıkla mücadeleye devam edildiğini anlattı. Bütün park ve ortak kullanım alanları ile Pazar yerinin tedbir amaçlı kullanıma kapatıldığına dikkat çeken Taner İsbir, “Belediye Başkanlığı olarak 2000 adat maske ve kolonya temin edilerek hemşerilerimize dağıtıma başlanmıştır. Geçen günlerde olduğu gibi bugünden sonra da özveri ile evlerimizde kalmaya devam edelim. Sıkıntılarınız konusunda Belediye Başkanlığımız 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.(Haber Merkezi)