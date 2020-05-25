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Ortaköy Belediyesi çalışmayı sürdürüyor

Ortaköy Belediyesi Başkanlığı ilçe içerisinde kaldırım ve tretuvar çalışmalarına devam ediyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:47
Ortaköy Belediyesi çalışmayı sürdürüyor

Ortaköy Belediye Başkanlığı yeni tip koronovirüs (Covid -19) salgını devam etmesine rağmen gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını devam ettiğini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin zaruri ihtiyaçları var bizler de bu zaruriyeti gidermek zorundayız. Belediye Başkanlığı olarak gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, İlçe halkımıza Sözümüz var çok çalışacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 25.05.2020 02:33
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