Ortaköy Belediyesi çalışmayı sürdürüyor

Ortaköy Belediye Başkanlığı yeni tip koronovirüs (Covid -19) salgını devam etmesine rağmen gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını devam ettiğini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin zaruri ihtiyaçları var bizler de bu zaruriyeti gidermek zorundayız. Belediye Başkanlığı olarak gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, İlçe halkımıza Sözümüz var çok çalışacağız” dedi.

(Haber Merkezi)