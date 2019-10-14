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Ortaköy Belediyesi bayrak dağıttı

Ortaköy Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı’ Harekatına destek olmak amacıyla ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Ortaköy Belediyesi bayrak dağıttı

Ortaköy Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı’ Harekatına destek olmak amacıyla ilçede bulunan esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:52
Ortaköy Belediyesi bayrak dağıttı

Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri doğrultusunda Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği için ‘Barış Pınarı’ harekatına katılarak, canlarını hiçe sayıp gecesini gündüzüne katan çoğu ailesinden, eşinden ve yavrusundan ayrı kalarak ülkemize sayısız kahramanlık öyküleri yazdıran Mehmetçiğimize destek olmak için belediyemiz hoparlöründen ilan yaparak ilçe esnafımıza ve halkımıza barışın güvercini savaşın kartalı Şanlı Türk Bayrağımızı dağıttık” dedi. İsbir, açıklamasında “Allah’ım şuanda Suriye’nin kuzeyinde ve Ülkemizin çeşitli bölgelerinde tekrar tekrar tarih yazan Kahraman Türk Ordumuzu Muzaffer kılsın” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)

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