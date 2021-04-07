Ortaköy Belediyesi araç filosunu genişletti

Ortaköy Belediyesi, araç filosuna yenilerini katarak genişletmeye devam ediyor.

Filosuna kattıkları çöp toplama aracını ilçeye getirdiklerini belirten İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bu yıl hizmetimizde 7. yılımız. Bu çöp toplama aracı ise bu yıla kadar Ortaköy Belediye Başkanlığı araç filosuna eklediğimiz 8. sıfır araçtır. Bir zamanlar traktör ile çöp alınan ilçemde şuan piyasa değeri yaklaşık olarak 500 bin lira olan bir çöp toplama kamyonumuz var. Bizler genç yaştan beri ilçemizin gelişip güzelleşmesi için, bir ilçe, bir şehir kimliği kazanması için çaba gösterdik. Çok şükür ki devletimiz arkamızda. İhtiyaçlarımıza ve sıkıntılarımıza çözüm oluyor, çok şükür ki halkımız vermiş olduğu destek ile bizlerin yanında bizlere zaferler yaşatıyor.

Yeni aracımızın Belediye Başkanlığımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız hayırlı işler temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)