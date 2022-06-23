Ortaköy Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Araç filosuna 1 adet kanal kazıyıcı ve yükleyici eklediklerini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Gerçekleştirdiğimiz hizmet ve projelerimize bir yenisini daha ekleyerek, araç filomuza yaklaşık 1,5 milyon değerinde 1 adet kanal kazıyıcı ve yükleyici kazandırarak halkımızın hizmetine sunduk. İlçemize ve ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)