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Önder İpek’ten İsbir’e Hitit figürlü mühür
Ortaköy’de bulunan Şapinuva ören yerinin kazı başkanı, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Önder İpek, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti.
Ortaköy 20.07.2022, 19:06
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Şapinuva kazılarında çıkan eserlerin arkeoloji bilimini şaşırtmaya ve değiştirmeye devam ettiğini belirten İsbir, dünyada hiçbir yerde bulunmayan Hitit askeri miğferi ile Şapinuvanın Hititlerin askeri merkezi olduğu, çıkan kutsal testileri ile de Hititlerin dini merkezi olduğunun tescillendiğini bildirdi.
Bir sene önce Şapinuva ören yeri kazı başkanlığına atanan İpek, kutsal ayinlerde kullanılan testi ve mamarzi adında bir Hitit görevlisine ait olan Hitit figürlü mühür hediye etti. (Haber Merkezi)
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