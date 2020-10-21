OKA destekli otel işi tekrar ihaleye çıkıyor

Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve OKA tarafından 800 bin TL’lik bir destek almaya hak kazanan “Bir Hitit Başkenti ŞAPİNUVA” isimli otel projesinin iki kez ihaleye çıktığını ancak teknik hatalar nedeniyle yeniden ihale edileceğini açıklayan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yıldızlı olacak otelin ihalesinin önümüzdeki hafta açık teklif usulüne göre yeniden yapılacağını vurguladı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, üyeleri ve ailelerini ağırlayan ve onlardan gelen soruları Ötegeçe mevkiindeki mesirede yanıtlayan Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, proje için bazı basın kuruluşlarında yapılan eleştirileri de yanıtladı.

“OTEL YENİDEN İHALE EDİLECEK”

İlçeye gelen misafirler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği bir tesisin olmadığını hatırlatarak bu konuda hazırladıkları projeyi OKA’ya sunduklarını ve projenin onayı öncesinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Amasya, Tokat ve Samsun Valileri ile de görüştüklerini belirten Başkan İsbir; “60 yıllık bir ilçeyiz ama misafirlerimizi ağırlayacağımız bir tesisimiz yoktu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler Çorum’da kalıyor hatta ihtiyaçlarını bile buradan getiriyordu. Önemli bir turizm merkezi olan Ortaköy’e hiçbir katkıları olmuyordu.

Bunun için hazırladığımız otel projesi OKA tarafından onaylandı. Belediye binası yanında bulunan işhanının tadilatı şeklinde yıldızlı bir otele kavuşacağız. Daha önce iki kez puanlama sistemi ile çıktığımız ihaleler iptal oldu. Bu konuda basında bazı haberler yer aldı. Ancak biz en iyisinin yapılması için puanlama sistemini öngörmüştük. En kaliteli oteli yapmak istedik. Biz bu ihale sisteminden vazgeçtik ve önümüzdeki hafta oteli yeniden açık teklif usulü ile ihale edeceğiz. İnşallah iyi bir firma işi alır ve Ortaköy’de konaklama işinden kazanç elde edebilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)