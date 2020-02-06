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Milli Eğitim Müdürü Sarı Ortaköy’de okulları inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Ortaköy’de çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden ardından da 100.Yıl İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ortaköy Halk Eğitim Merkezi, Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Aşdavul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu-Ortaokulu, İncesu Köyü İlkokulu ve Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Sarı, öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı Ortaköy’de okulları inceledi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Ortaköy’de çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden ardından da 100.Yıl İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ortaköy Halk Eğitim Merkezi, Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Aşdavul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu-Ortaokulu, İncesu Köyü İlkokulu ve Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Sarı, öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

06 Şubat 2020 Perşembe 22:46
Milli Eğitim Müdürü Sarı Ortaköy’de okulları inceledi

Milli Eğitim ailesinin fertleri olarak, ülkenin geleceği olan Çocuklara yönelik fedakarlıklarından dolayı öğretmenlere teşekkür eden Sarı, “Öğretmenlik gönül mesleğidir. Gönülden, gönüllere dokunan sevgi köprüsüdür. Sevgi, saygı, hoşgörü ve dürüstlükten yoksun yetişen nesiller gelecekte ayakta duramazlar. Sizlerin azmi ve heyecanı ile ülkemizin geleceği daha da aydınlık olacaktır " dedi.

Sarı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Aşdavul Belediye Başkanı Mehmet Çelik’i de ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

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