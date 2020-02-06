Milli Eğitim Müdürü Sarı Ortaköy’de okulları inceledi

Milli Eğitim ailesinin fertleri olarak, ülkenin geleceği olan Çocuklara yönelik fedakarlıklarından dolayı öğretmenlere teşekkür eden Sarı, “Öğretmenlik gönül mesleğidir. Gönülden, gönüllere dokunan sevgi köprüsüdür. Sevgi, saygı, hoşgörü ve dürüstlükten yoksun yetişen nesiller gelecekte ayakta duramazlar. Sizlerin azmi ve heyecanı ile ülkemizin geleceği daha da aydınlık olacaktır " dedi.

Sarı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Aşdavul Belediye Başkanı Mehmet Çelik’i de ziyaret etti.

(Haber Merkezi)