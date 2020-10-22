Mesireye elektrik için proje

Geçtiğimiz Pazar günü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve üyelerini Ötegeçe denilen mesirede ağırlayan Başkan İsbir mesirenin yapım sürecini de anlattı.

Ortaköy’de Orman İşletme Müdürlüğü ve Belediye işbirliğinde yapılan Ötegeçe mevkii mesiresinin 3 kilometrelik bozuk yolunda yol yapım çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Başkan İsbir imkanlar ölçüsünde yolun belli bir seviyeye geldiğini ancak kumlama, sonrasında ise sathi kaplama yapılması gerektiğini vurguladı.

“BAKANLIĞA PROJE SUNDUK”

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Ortaköy Belediyesi işbirliğinde yapılan ortak çalışma ile Ötegeçe mevkii mesire alanının, iç ve dış turizme açıldığını belirten İsbir; “20 dönümlük alan ve 900-950 rakımlı yükseklikte bulunan mesireye 300 metrekarelik kütük ev, 22 kameriye, tuvaletler, çocuk parkı ve kondisyon aletleri yapıldı. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız yöresel yemekleri tadabileceği alana 5 kilometre mesafeden su getirdik. İmkanlarımız kısıtlı. Buranın yolunu 3 ay süreyle dozerle açtık. Ancak gelirken gördünüz yolumuzda kumlama ve sathi kaplama yapılması gerekiyor. Ayrıca bölgeye elektrik gelmesi gerekiyor. Bunun için de Kültür Bakanlığı’na projemizi sunduk. Bu bölge ilçe merkezi, beldemiz ve köylerimizle 10 bin nüfusa hitap ediyor. Hatta Şapinuva’ya bölge illerinden gelen vatandaşlar bile buraya gelerek piknik yapıyorlar. Ortaköy’ü kuşbakışı seyredebileceğiniz bu mesiredeki sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Bunun için girişimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Mesirede Çorumlu gazetecilere ilçenin yöresel lezzetlerinden düğün çorbası, börek, turşu, yoğurt ve pekmez ikramında bulunan Başkan İsbir, ilçeye gelecek tüm Çorumluları da mesireye davet etti.

(Haber Merkezi)