Korkunç katliam! Sokak hayvanlarını zehirlediler

Olay, dün Ortaköy İlçesinde yaşayan bir hayvan severin ihbarı ile ortaya çıktı. M.E, isimli hayvan sever 4 kedi ve 2 köpeğin zehirlenerek öldüğü, çok sayıda da kedi ve köpeğin kayıp olduğunu öne sürerek federasyona bilgi verdi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Ortaköy’de yaşayan bir hayvanseverin kendileriyle iletişime geçtiğini ve olaydan haberdar olduklarını bildiren Erkoç, “Biz de kurumlarla irtibata geçtik, hayvanların büyük bir bölümünün zehirlenme ile öldüğünü düşünüyoruz. Tabi, bu arada ilçe tarım müdürünün de köpeğinin zehirlendiği bilgisi geldi. Öldürülen hayvanların idrar tahlilleri Samsun fakülteye gönderildi. İnşallah bunu yapanlar bulunur. Bulunmasa da Allah’ın adaleti şaşmaz, Ne yaparsa insanoğlu bir gün bulacaktır. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmelidir” dedi.

‘Yasalar belediyeleri koruyarak çıkarıldığı sürece hayvanları koruyamayız’ diyen Erkoç, “ Hayvan hakları olarak çıkarılmalıdır. Kısırlaştırma yapmayan belediyeler ceza kapsamına alınarak haklarında soruşturma izni verilmelidir” ifadesini kullandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün ise zehirleme olayı ile ilgili soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

