Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov Ortaköy’de...

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov geçtiğimiz günlerde Ortaköy’e geldi. Belediye Başkanı İsbir’in daveti ile ilçeye gelen Bölge Müdürü Silov, Ortaköy’ün karayolları ile ilgili taleplerini yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Silov ile ilçede biraraya gelerek talep ve isteklerini yerinde gösterme fırsatı bulduklarını söyleyen Başkan İsbir, “Ayrıca ihalesi tamamlanan ve inşasına başlanacak olan Cemilbey-Ortaköy yolu hakkında istişarelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, yapacağımız çalışmalara vermiş olduğu desteklerden dolayı ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov gösterdiği misafirperverlik için Başkan İsbir’e teşekkür etti.



(Ömür SOYTEMİZ)

