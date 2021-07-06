İsbir’e teşekkür plaketi

İlçe Jandarma Komutanı Çevik, Başkan İsbir’in İlçe Jandarma Komutanlığı’na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, kendisine bir de teşekkür plaketi verdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçe Jandarma Komutanımızın yapmış olduğu ziyaret ve teşekkür plaketi bizleri çok onurlandırmıştır. Kendisi yaklaşık 4 yıldır ilçemizde görev yapmakta, bir süre sonra atama olduğu ilde görevine devam edecek. Görev yaptığı süre boyunca ilçemizin huzur ve güvenliği için yapmış olduğu çalışmalar ve göstermiş fedakârlıklardan dolayı kendisine ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize çok teşekkür ediyor, yeni görev yerinin kendisine ve ailesine mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Nasıl ki Jandarmamız bizler için fedakârlıklar içerisinde ise bizler daima onların yanındayız” dedi. (Haber Merkezi)

