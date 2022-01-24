İsbir’den, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’e ziyaret

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ilimizin gururu. Hemşerimizi bu makamlarda görmek bizlere onur veriyor” diyen Taner İsbir, “Kendisi 1970’lerden beri Ortaköy’ü bilir,dönem dönem ilçemize ziyaretlerde bulunur. Ortaköy’e yapılan hizmetler ve ilçenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadesini kullandı.

Başsavcı Şahin de, Ortaköy’ün imkânsızlıklarını bildiğini, yenilikleri memnuniyetle izlediğini belirterek, Başkan İsbir’e takdirlerini ifade etti. (Haber Merkezi)

