İsbir’den Tokat Belediye Başkanı Eroğlu’na ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na ziyarette bulunarak yapılan hizmetler hakkında istişarede bulunan İsbir, “Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu’na ziyarette bulunarak ilçemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetler hakkında bilgi vererek ilçemizde yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulunduk. Kendisi de ziyaretten dolayı duymuş olduğu memnuniyeti belirterek en kısa süre içerisinde ilçemize ziyarette bulunacağını ifade etti. Tokat Belediye Başkanımız kardeşim Eyüp Eroğlu’na göstermiş olduğu samimiyet, alçak gönüllülük ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

