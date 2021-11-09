İsbir’den TMO’ya “haşhaş” teşekkürü
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal’a teşekkür etti.
Ortaköy 09.11.2021, 22:24 10.11.2021, 01:05
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Başkan İsbir, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Çorum ziyaretinde Ortaköy ilçesinin sorunlarını dile getirmiş ve çiftçilerin isteklerini bildirmişti. Başkan İsbir'in girişimleri sonucu Ortaköy’de bin 500 dönüm olan haşhaş ekim kotası 2022 yılından itibaren 4 bin dönüme çıkarıldı.
Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, yaptığı açıklamada “Bizlerden desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a Ortaköylüler adına teşekkür ediyorum” dedi.
TMO Genel Müdürü Güldal da Başkan İsbir’e nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Aliye ÖNCEL)
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