İsbir’den takdire şayan davranış

köyünde yaşayan Nevzat İçbudak, rahatsızlanması sonucu ilaç almak için geldiği Ortaköy ilçesinde dönüş için araç bulamadı. Yaşlı amcanın durumunu öğrenen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise kendi makam aracını yaşlı adama tahsis ederek köyüne yolcu etti. Belediye Başkanı Taner İsbir'in bu örnek davranışı büyük takdir topladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bizim aracımız bize tahsis edilmiş makam aracı değildir. Garibe gurabaya hizmet aracıdır” dedi.

İsbir, "İlçemize bağlı Karahacip Köyünden Nevzat İçbudak abimiz rahatsızlanmış, eczaneden ilaç almak için ilçemize gelmiştir. ‘Hava soğuk başkanım, dönüşümde araç bulamadık’ demesi üzerine makam aracımızla Karahacip'teki evine yolcu ettik” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)