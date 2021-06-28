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İsbir’den Muhsin Dere’ye ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Ortaköy 28.06.2021, 17:47
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İsbir’den Muhsin Dere’ye ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Buluşması programı için Çorum’a gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye ziyarette bulunan İsbir, programda Çorum’a yönelik yapmış olduğu değerlendirmeler için teşekkür etti. Ortaköy Belediye Başkanlığı’nca gerçekleştirilen proje ve hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan İsbir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye Çorum’a ve Ortaköy’e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi. (Haber Merkezi) 
 

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