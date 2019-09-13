İsbir’den miniklere jest

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminin açılışı ve İlköğretim Haftası nedeniyle öğrencilere jest yaptı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminin açılışı ve İlköğretim haftası nedeniyle öğrencilere jest yaparak 100. Yıl İlkokulu bahçesine havalı oyun alanı kurdurarak, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Başkan İsbir yapmış olduğu açıklamada, “2019-2020 yılı eğitim – öğretim yılının açılışı ile İlköğretim Haftası nedeniyle öğrencilerimizin eğitim dönemine daha verimli ve daha moralli başlamasına katkıda bulunmak amacıyla Belediye Başkanlığımızca havalı oyun alanı tedarik ettik ve kendilerine çeşitli ikramlarda bulunduk. Çocuklarımız bizlerin gözbebeği, ülkemizi gelecek nesillere taşıyacak tek varlığımız ve bizlerin en büyük zenginliğidir. Onları mutlu ve moralli görmek bizleri de huzur veriyor. 2 gün süreyle oyun alanımız ve ikramlarımız devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)