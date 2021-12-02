İsbir’den MHP yönetimine şilt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıcak beraberinde MHP Merkez ilçe Başkanı Raşit Büzkaya, Ortaköy ilçe Başkanı Murat Özaslan ve il parti yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'i makamında ziyaret etti.

MHP heyeti tarafından Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e yapılan ziyarette ilçede gerçekleştirilen projeler ve ülke gündemindeki bazı konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı tüm ziyaretçiler adına MHP İl Başkanı Agah Karapıcak’a teşekkür eden Ortaköy Belediye Başkanı İsbir günün anısına kendisine Bozkurt başlıklı bir şilt hediye etti.

MHP İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki heyet de misafirperverliği için Başkan İsbir’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

