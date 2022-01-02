İsbir’den Kodek’e ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret ederek Ortaköy’de öğrencilere ve okullara yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan İsbir, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar okullarımıza ve öğrencilerimize birçok destekte bulunduk. Onlar için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık Önümüzdeki dönem içerisinde de desteklerimize devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek’e ilimiz ve ilçemizde yapmış eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

