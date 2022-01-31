İsbir’den Karayolları Genel Müdürü ziyareti

Ziyarette ilçesine ait taleplerini ileten İsbir, “Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu’na ziyarette bulunarak bozulan ilçe girişimize ‘V Kanal’ yapılması hususunda talepte bulunduk. Kendisi de talebimizi olumlu karşıladı. İnşallah hava şartlarının müsait olması ile ‘V Kanal’ çalışmalarına başlamış olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

