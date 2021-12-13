İsbir’den Karaca’ya ziyaret
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ayhan Karaca’yı ziyaret etti. İkili arasında yapılan görüşmede Ortaköy ilçesine yapılacak olan TOKİ konutları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ortaköy 13.12.2021, 19:22
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Başkan İsbir yapmış olduğu açıklamada, “İlçemizde gerçekleştirilecek olan TOKİ konut projesi için Emlak Yönetim A.Ş Genel Müdürümüz Ayhan Karaca ile ilçemize yapılacak olan konutlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yapmış olduğumuz görüşmede konutların yapımı için planladığımız 10 dönümlük alanın hazineden TOKİ’ye devredildiğinin müjdesini de aldık. İnşallah 2022 yılında konutlarımızın temelini atmış olacağız. Projenin gerçekleşmesi için vermiş olduğu desteklerinden dolayı Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürümüz Ayhan Karaca’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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