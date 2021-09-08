İsbir’den İlçe Jandarma Komutanı’na ziyaret

İlçeye yeni atanarak göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı J. II. Kad. Kd. Bçvş. İsmail Eselik’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten İsbir, “Gazi Mustafa Kemal’in veciz sözünde belirttiği gibi, ‘Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.’ İlçemize yeni atanan İlçe Jandarma Komutanımız İsmail Eselik’e ilçemize hoş geldiniz diyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

